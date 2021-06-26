Bitcoin’de yeni zirvenin sinyali: Altcoin rallileri

BARIŞ ERKAYA

Kripto para yatırımcılarının son 2.5 ayı kan ve gözyaşı dolu. Sosyal medyada kripto para fenomenlerini bile birbirine düşüren bir süreç. Hala Ayı Piyasası’nda mıyız? Yoksa final zirvesine götürecek bir boğa koşusu öncesi bir düzeltme mi sadece? Her analistin kendince bir fikri ve itibar ettiği göstergeler var. Fakat Bitcoin, global bazda analistlerin de dikkat çektiği 34 binlerin üzerinde kalmayı başarmış durumda.

AYI PİYASASI EN AZ 6 AY

Aslında bu kısım önemli. Çünkü geçmiş tecrübeler gösteriyor ki Ayı Piyasası dediğimiz şey (fiyatların en şiddetli düştüğü) Bitcoin için en az 6 ay. Uzun Boğa Piyasası ise 16 ayı bulabiliyor. Bu durumda bir varsayım üzerinden gitmek gerekiyor. Elbette yine her yatırımcının kendi analizini ve hislerini dinlemesi çok daha doğru bu varsayımı yaparken. Hangi varsayımı kabul ederseniz edin yani en iyi ihtimalle Ayı Piyasası’nın şiddeti azalsa bile Bitcoin için genel beklenti, şu ana kadar 3 ay sürmüş olan trendin değişmesi için beklenti en azından 3 ay daha. Bu da Eylül ortasına kadar bir yukarı sert ralli sürecinin başlamayacağı yönünde.

Fakat bu elbette Bitcoin için olan analiz. Bir de altcoinler var ki, Bitcoin yatırımcısından çok daha fazlası altcoinlerin tepkisini merak ediyor.

ALT RALLİYE DİKKAT!

Burada da karşımıza Bitcoin dominance yani Bitcoin’in piyasa hakimiyeti denilen bir gösterge çıkıyor. Aslında bu dönem, yatırımcıların Bitcoin’e yöneldiği ve BTC’nin artan hacimle toplam piyasa değeri üzerinden de hakimiyeti ele geçirdiği dönem. Fakat her dominance öncesinde bir altcoin rallisi var. Altcoinler Bitcoin’in boğa koşularını öncü ralliyle haber veriyor. Altcoinlerde iyi kazanan yatırımcılar, kazandıklarını Bitcoin’e aktararak bu defa Bitcoin’in rallisine katılıyor. Bu da dominance'ın yaşanmasını sağlıyor. Bu dönemler çoğunlukla Bitcoin’in tarihi zirve yapmasıyla bitiyor. Yani Bitcoin’in yeni bir ralliye başlayıp başlamadığının öncü göstergesi altcoin rallileri olabilir. ETH, XLM, LiLINK, TRX ve DOGE’de 2017, 2019, 2020 rallileri bunun en güzel örneklerinden biri.