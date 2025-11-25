Bitcoin’de zayıf toparlanma: Satış baskısı sürüyor

88 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin’de satış baskısı sürüyor.

Bir haftalık put opsiyonlarının call opsiyonlarına göre prim farkı cuma günü yüzde 11 seviyesindeyken, yüzde 4,5’e kadar gerilemiş durumda. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede dip seviyenin görülmüş olabileceğine işaret ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Bitcoin, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,75 kayıpla 88 bin 128 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, opsiyon piyasasındaki hareketlerin stres seviyesinin önemli ölçüde azaldığını belirterek yatırımcıların “şimdilik dip oluştu” görüşünde birleştiğini söyledi. Bitcoin’in 14 günlük göreli güç endeksi ise 32’ye düşerek aşırı satım bölgesine yaklaştı.

Bloomberg Intelligence verilerine göre kasım ayında küresel kripto borsa yatırım ürünlerinden 6 milyar doları aşkın çıkış yaşandı. ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden 3,7 milyar dolarlık çıkış olurken, BlackRock’un Bitcoin fonunda kısa pozisyonların belirgin şekilde azaldığı görüldü.

Analist Rachael Lucas, Bitcoin’de 80 bin doların yakın vadeli taban, 90-95 bin dolar aralığının ise güçlü direnç bölgesi olduğunu belirtti. Uzun vadeli yatırımcıların 100 bin dolar üzerindeki satışların ardından mevcut seviyeleri yeniden cazip bulduğu, yeni alım yapmak isteyenlerin ise 85 bin doların altını beklediği ifade ediliyor.