Bitcoin'den yeni rekor: 60 bin doları aştı

Bitcoin, 60.266 dolar seviyesini görerek yeni rekora imza attı. Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte ivme kzanamış, Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.