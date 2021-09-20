Bitcoin'e 4 yılın en büyük güncellemesi geliyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, Bitcoin'de beklenen güncellemenin tarihi bir gelişme olacağını duyurdu.

Kraken Intelligence'in raporunda güncellemenin Bitcoin'in birçok özelliğinde yenilik getireceği aktarıldı.

Taproot adı verilen güncellemenin Bitcoin için yapılan en büyük değişiklik olacağı ifade edildi.

Kasım ayında gerçeklemesi beklenen güncelleme ile kullanıcı mahremiyetinin artacağı belirtildi.

Akıllı kontratların yolu açılacak

Taproot güncellemesi ile Bitcoin'e akıllı kontratların yolu açılacak.

Güncelleme ile Bitcoin'in madencilik gizliliği ve verimliliğinin artmasının yanı sıra halihazırda Ethereum'un özellikleri arasında bulunan akıllı kontratlara da imkan tanıması öngörülüyor.

Taproot, Bitcoin'e 4 yıldır gelen en büyük yenileme olacak. 2017'deki son büyük güncelleme olan SegWit ile Bitcoin protokolü ölçeklendirilmişti.

Kripto para piyasası sert düştü

Öte yandan kripto para piyasası, Çin, Güney Kore ve ABD'den gelen negatif haber akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert satışlar yaşadı.

Bitcoin, gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydederek 43 bin doların altını test etti.

Ethereum da ağustos ayından bu yana ilk kez 3 bin doların altını gördü. 2.940 dolardan geri dönen Ethereum, kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı.

İlk 100 içerisinde bulunan kripto paraların büyük çoğunluğunda yüzde 10-20 arasında değer kaybı görüldü.