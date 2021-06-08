Bitcoin'e güven sarsıldı, kripto piyasaları ekside

ABD’nin en büyük boru hattı Colonnial Pipeline’a yapılan siber saldırı sonrası şirketin saldırganlara fidye olarak ödediği Bitcoin’lerin ele geçirilmesi ve kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasından çekilmeye başlaması Bitcoin güvenini zedeledi.

Gelişmelere paralel, piyasa genelinde yüzde 10’un üzerinde düşüşler görüldü. ABD Adalet Bakanlığı, geçen ayki saldırının ardından Colonnial Pipeline tarafından ödenen ve şu anki değeri 2,3 milyon dolar civarında seyreden toplam 63,7 Bitcoin ele geçirildiğini açıkladı. Şirketin ödediği toplam Bitcoin miktarı olan 69,6’ydı fakat Federal Soruşturma Bürosu (FBI), söz konusu farkın saldırıyı gerçekleştiren DarkSide üyesine transfer edildiğinden şüpheleniyor.

Öte yandan kripto para analiz ve yatırım şirketi CoinShares, yayınladığı son verisinde kurumsal yatırımcının Bitcoin yatırımını çekmeye başladığını ortaya koydu. CoinShares’in 7 Haziran tarihli haftalık raporuna göre, kurumsal yatırımcı bu hafta CoinShares temelli portföyünde 141 milyon dolarlık Bitcoin sattı.

Gelişmeler etkisiyle, Bitcoin haftalık yüzde 10,01 kayıpla TSİ 14:00’da 32 bin 765 dolarla 30 bin dolar destek düzeyinin üzerinde tutundu.

Piyasa genelindeki düşüşten altcoinler de etkilenirken, piyasa hacmi bakımından en yüksek hacimli ikinci kripto para Ether de haftalık yüzde 4,42 düşüşle 2 bin 490 dolardan işlem gördü.