Bitcoin'e Visa ve Paypal dopingi

Haftaya Visa'dan gelen haberlerin etkisiyle pozitif başlayan kripto para piyasaları, Paypal'ın açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı. Paypal, Bitcoin ile ödeme yapılabilmesini sağlayan sistemin 30 Mart'tan itibaren kullanıma açılacağını duyurdu.

Bu haberlerin etkisiyle kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 59 bin doların üzerini test etti ve ardından gelen satışlarla 58 bin 800 dolar seviyelerine çekildi. Piyasanın ikinci büyük kripto parası Etherium ise 1.850 lira seviyelerine kadar yükseldi.

Coinmarketcap verilerine göre işlem hacmi en yüksek 3'üncü kripto para birimi olan Binance Coin de yeniden 300 doların üzerine tırmandı. Olumlu hava bir çok alt coine yansıdı ve piyasa yeşilde işlem görüyor.

Visa, dün stabil kripto para birimi USD Coin'in (USDC) ödeme ağında kullanılmasına izin verileceğini duyurmuştu. Visa, Crypto.com ile ortak bir pilot program başlattıklarını açıklamıştı. Microsoft da merkezi olmayan kimlik platformu olan ION'un Bitcoin blokzincir sistemi ile çalışmaya başladığını bildirmişti..