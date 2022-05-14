Bitcoin'in dibi 21 bin dolar mı?

Barış ERKAYA

Bitcoin’in 29 bin dolarlara düşebileceği olasılığı aslında bir kabus senaryosu falan değildi. Biz de geçmiş haberlerimizde Bitcoin’de yeni bir ralliden önce BTC’nin 30 bin doların altına inebileceği analizlerini paylaşmış ve bu yılın ilk yarısında kripto para piyasasının oldukça kanlı geçebileceğinin altını çizmiştik. Bu nedenle her ne kadar birçok yatırımcı gelinen noktayı “Kripto paralar için buz devri” olarak nitelendirse de aslında bu seviyeler beklentiler dahilindeydi. Burada dramatik olan arada yaşanan yükselişlerin bir “Boğa piyasası” olduğuna inanarak 40- 48 bin dolar aralığında yüklü alım yapanların durumu. Fakat neticede 32 bin dolarlardan yükselişe geçen bir piyasada neredeyse yüzde 50 yükselmiş fiyatlardan FOMO’ya kapılıp portföyün tamamına yakınıyla maliyetlenmenin hiç akıllıca bir strateji olmadığını da söylemeye herhalde gerek yok. Kademeli alım yapmanın, ister fiyatlar aşağı inerken isterse yukarı çıkarken en mantıklı strateji olduğu ortada. Şimdi asıl soru ise şu: Bitcoin nerede dip yapıp yönünü ne zaman yukarı çevirebilir?

MICROSTRATEGY TEHLİKESİ

Geçen hafta kripto para piyasasında yaşananların güçlü ellerin hem long hem de short pozisyon açanları likide etme operasyonu olduğu düşünülüyor. Güzel. Peki asıl amaç kimi likide etmek?

Her piyasada büyük likidasyon operasyonlarının hedefinde daima en çok terste olanlar yani en büyükler olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Bu açıdan bakıldığında örneğin ilk akla gelenlerden biri Microstrategy. Kripto para piyasasının büyük balinası Microstrategy, ortalama 30 bin 700 dolardan 129 bin 128 adet Bitcoin taşıyor. Yani BTC, 48 bin dolardayken 6.2 milyar dolar, 28 bin dolar BTC fiyatında ise 3.6 milyar dolarlık bir portföyden bahsediyoruz.

21 BİN DOLAR NEDEN EN KRİTİK SEVİYE?

Geçenlerde Microstrategy’nin CFO’su Phong Le, kendisine sorulan bir soruda şirketin aldığı kredilerden herhangi birinde “margin call” yani “marj çağrısı”na maruz kalma riski oluşabilmesi için Bitcoin fiyatının kaça kadar düşmesi gerektiğine “21 bin doların altı yanıtını” vermişti. Ne demek margin call? Çok basit bir tanımlamayla bir yatırımcının varlık tutarının belirlenen minimum değerin altına düşmesi durumunda bu marjı kapatma çağrısı olarak açıklanabilir. Yani bu margin call gerçekleştiğinde yatırımcı ya elindeki varlıkların bir kısmını satmak ya da açık kalan teminatı tamamlamak zorunda kalabilir. İşte bu seviye olarak Microstrategy CFO’su 21 bin doların altını işaret ediyor. Bu da örneğin 28 bin 455 dolardan 20 bin 999 dolara kadar yüzde 26’Lık bir düşüşü daha işaret ediyor. Öte yandan Microstrategy CEO’su Michael Saylor, kurumun bu yıl Bitcoin satmayacağını taahhüt etmişti. Bu nedenle fiyatlar 21 bin doların altına gelirse Microstrategy’nin marjı kapatmak için ekstra BTC alımı yapması da mümkün. Bu açıdan BTC için 21 bin dolar seviyelerinin kritik olduğunu söylemek çok mümkün.