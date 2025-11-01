Bitcoin'in 'şanslı ekim' serisi bitti!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 2018’den bu yana ilk kez bir ekim ayını zararla kapatmaya hazırlanıyor. Yedi yıl boyunca süren “şanslı ekim” serisi bu yıl yüzde 5’e yakın değer kaybıyla sona erdi.

Ekim ayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getirmesi ve bazı yazılım ihracatlarını kısıtlayacağını açıklamasıyla kripto tarihinin en büyük tasfiyesine sahne oldu. Bu açıklamaların ardından Bitcoin, birkaç gün önce kırdığı 126 bin doların üzerindeki rekor seviyeden 104 bin 782 dolara kadar geriledi.

Belirsizlik ve tedirginlik etkili oldu

Kaiko araştırma analisti Adam McCarthy, “Yatırımcılar, bu yıl ilk kez belirsizlikle karşılaşınca altın ve hisse senedi yerine Bitcoin’e yönelmedi” dedi. Ekimde yaşanan bu sert düşüşün, piyasadaki kırılganlığı yeniden hatırlattığını söyleyen McCarthy, “Bitcoin ve Ether gibi büyük kriptolar bile 15-20 dakikada yüzde 10 düşebiliyor” diye ekledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini geri çekmesi ve hükümetin kapanması nedeniyle ekonomik verilerin yayımlanamaması, küresel para politikası konusunda belirsizliği artırdı.

Uzun vadeli tablo hâlâ pozitif

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Bitcoin yıl genelinde hâlâ yüzde 16 artışla pozitif bölgede bulunuyor. Uzmanlar, Trump yönetiminin kripto paralara daha sıcak yaklaşmasının sektöre uzun vadede destek sağlayabileceğini belirtiyor.