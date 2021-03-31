"Bitcoin’le Tesla satın almak müşteriye zarar veriyor"

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Bitcoin ve Dogecoin başta olmak üzere kripto para birimlerine yönelik sempatisi sosyal medya paylaşımlarıyla gün geçtikçe artıyor. Musk’ın bu ilgisine paralel olarak Tesla’nın ödemelerde Bitcoin kabul edeceğini açıklaması, kripto para piyasalarında halihazırda süren boğa piyasasını güçlendirmiş ve Bitcoin 60 bin dolar bandına yükselmişti. Coindesk yazarı Koning ise, Bitcoin ile Tesla alımının ABD’de herhangi bir araç satın alındığında bu araçta bir hata çıkması durumunda tüketicinin tam iade almasına olanak sağlayan “limon yasası” kapsamında tüketiciye zarar verdiği uyarısını yapıyor.

Tesla da limon yasasına uygun olarak faaliyet gösterse de, ödeme Bitcoin ile yapıldığında kurallar farklılık gösteriyor. Koning’in yazısına göre, örneğin 50 bin dolara bir Tesla aracı satın aldığınızda, aracınızda bir arıza görülmesi ve bu arızanın Tesla’nın önceden belirttiği hükümlere uyması durumunda aracınızı iade edebiliyorsunuz. Fakat Bitcoin ile ödeme seçeneğindeki sözleşme koşullarında, Tesla size hangi para birimiyle ödeme yapacağının haklarını saklı tutuyor. ABD'de 50 bin dolar değerinde Bitcoin ile araba satın alınırsa ve bir süre sonra arıza nedeniyle para iadesi talep edilirse Tesla bu parayı Bitcoin cinsinden ya da dolar cinsinden istediği bir para birimiyle ödeme hakkına sahip. Eğer 50 bin dolar değerinde Bitcoin ile ödeme yapıldıysa ve para iadesi istendiği zaman Bitcoin fiyatı yükselirse, Tesla dolar ile ödeme yapmayı tercih ederek 50 bin dolar ödeyebilir ve zararını azaltabilir. Tam tersi senaryoda ise ödeme yapılan miktardaki Bitcoin’in fiyatı 50 bin dolardan daha düşük bir düzeye inerse, bu durumda da Tesla Bitcoin cinsinden ödeme yapmayı tercih edebilir.

Tesla’nın geçmişteki müşterileriyle yaşadıkları da göz önüne alındığında, Koning Tesla müşterilerinin limon yasası koruması talep etmesi gerektiğini söylüyor. Nakit parayla alım satımlarda durum böyle olsa da, Tesla Bitcoin ödemelerinde müşterilerinin limon yasası altındaki haklarının büyük bir kısmından vazgeçmesini talep ediyor. Koning, bu konuda şu yorumu yapıyor: “Bu, Bitcoin dostu olarak görülmek isteyen bir şirket için pek de adil bir politika değil. Bitcoin müşterileri, Bitcoin fiyatının düşmesi dahil bütün riskleri alırken, bütün bu olanlardan Tesla yararlanıyor.”