Bitexen, 200’ü aşkın coin listeleyen ilk Türk alım-satım platformu oldu

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle FinTech ekosistemine katkı sağlamayı hedef kabul etmiş dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Türkiye’nin en fazla ürün çeşitliliğine sahip kripto para alım-satım platformu olmaya devam ediyor. Bitexen, listelerine eklediği beş yeni coin ile kullanıcılarına 200’ü aşkın seçeneğin bulunduğu geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan, artan piyasa payı ve güçlü müşteri tanı politikaları ile regülatif faaliyetler yürüten dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, kullanıcılarının kripto varlık piyasası avantajlarından daha fazla yararlanabilmeleri için kampanyalar geliştirmeye ve ürün yelpazesini yeni teknolojilerle genişletmeye devam ediyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem listelenen yeni coin’ler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kullanıcılarımıza hızlı, güvenilir ve gelişmiş teknolojik alt yapımızla hizmet vermek üzere geliştirmeler yapmaya, kripto para ekosistemine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bitexen olarak regülatif politikalarla hareket ediyor, alt yapı ve teknoloji çalışmalarımızı bu doğrultuda kurguluyoruz. Kullanıcılarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, ürün yelpazemizi genişletmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyor ve onlara birçok seçenek arasında doğru karar verebilecekleri alternatiflerle hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bitexen olarak Türkiye’nin en çok kripto varlık listeleyen dijital varlık alım-satım platformu olmaktan ötürü çok mutluyuz. “

Blokchain ekosistemine katkıları ile bilgi güvenliği ve inovasyon odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini sürdüren dijital varlık alım-satım platformu Bitexen’e eklenen beş coin’in listesi ise şu şekilde;

Immutable X (IMX)

James Ferguson tarafından 2018 yılında kuruldu. Maximum arz miktarı ise 2.000.000.000. Immutable X, Ethereum blokzincirindeki NFT'ler için 2. Katman (Layer 2) ölçeklendirme çözümüdür. Immutable X, kullanıcılarına birinci sınıf NFT’ler sunmak için Ethereum blokzincirinin güvenlik ve ölçeklenebilirlik özelliklerinden yararlanmaktadır. Immutable X için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.immutable.com/

Acala Token (ACA)

Fuyao Jiang, Antonia Chen, Bette Chen, Bryan Chen, Ruitao Su tarafından 2019 yılında kuruldu. Maximum arz miktarı 1.000.000.000 olan ACA, Acala Token, Polkadot’un güvenli yapısında çalışan, EVM uyumlu bir DeFi (merkeziyetsiz finans) akıllı sözleşme platformudur. Acala Token (ACA) ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://acala.network/

Alien Worlds (TLM)

Dacoco GmbH tarafından 2020 yılında kuruldu. Maximum arz miktarı 10.000.000.000. Alien Worlds, oyuncuların nadir bulunan bir kaynak olan Trillium (TLM) için mücadele ettiği NFT tabanlı bir metaverse oyunudur. Oyunun yerel tokeni TLM’dir. Alien Worlds (TLM) için daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.: https://alienworlds.io/

Astar (ASTR)

Sota Watanabe tarafından 2022 yılında kuruldu. Astar Network, Polkadot üzerinde EVM, Web Assembly ve Layer 2 çözümlerini destekleyen çok zincirli bir merkeziyetsiz uygulama merkezidir. ASTR, ağın yerel ve yönetim tokenıdır. Astar (ASTR) hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://astar.network/

Mines of Dalarnia (DAR)

Workinman Interactive tarafından 2021 yılında kuruldu. Maximum arz miktarı 800.000.000 olan Mines of Dalarnia, blokzincir tabanlı bir play-to-earn (oynadıkça kazan) oyunudur. Oyundaki temel amaç, içerisine girilen bir madende, değerli kaynakları toplayıp karakterimiz, değerli kaynakları kaybetmeden hayatta kalmaya çalışmaktır. Mines of Dalarnia evrenindeki tüm kaynaklar ve madenler oyuncular tarafından kazanılan NFT’lerdir.

Mines of Dalarnia (DAR) hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.minesofdalarnia.com/

Bu beş yeni coin haricinde Türk Anadolu Futboluna katkı sağlamış birçok takımın taraftar tokenları ve yüzlerce coin Bitexen’de listeleniyor. Gelişmiş ara yüzü ve teknolojik alt yapısı sayesinde kullanıcılarına hızlı alım-satım işlemleri gerçekleştirebilme imkânı sunan dijital varlık platformu Bitexen, yeni teknolojileri takip etmeye ve kullanıcılarını yeni coinlerle buluşturmaya devam edecek.

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