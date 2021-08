Bitpanda, 4,1 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı

Takip Et

Bitpanda, Valar Ventures liderliğinde gerçekleşen 263 milyon dolarlık C Serisi yatırım turu sonrasında 4,1 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Şirket, alınan yatırımı organizasyonu ölçeklendirmek, teknolojik altyapısını geliştirmek, ekibini güçlendirmek, uluslararası alanda büyümeyi hızlandırmak için kullanacak.

C Serisi yatırım turu, Alan Howard ve REDO Ventures'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar LeadBlock Partners ve Jump Capital'in katılımıyla Valar Ventures tarafından yönetildi. Ağustos ayında imzalanan C Serisi yatırım turu anlaşması her zaman olduğu gibi Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi’nin (FMA) onayına tabi olacak.

2014’te bir kripto alım satım şirketi olarak faaliyetlerine başlayan Bitpanda, kurulduğu günden beri, günümüzde yaklaşık 3 milyon kullanıcıya ulaştı. Her yıl müşteri sayısını ortalama 6 kat artırmayı başaran şirketin 2021 gelirlerini bir önceki yıla göre 7 kat artırması bekleniyor.

500’den fazla çalışanla hizmet veriyor

Merkezi Avusturya'nın Viyana kentinde bulunan Bitpanda, 50'den fazla ulusu temsil eden 500'ün üzerinde çalışanıyla hizmet veriyor. Viyana, Barselona, Berlin, Krakow, Londra, Madrid, Milano, Paris ve İstanbul olmak üzere Avrupa genelinde 9 şehirde kurulu teknoloji merkezleri ve ofisleriyle de güçlü bir işveren konumunda.

Kısa süre önce, uzaktan çalışmaya dayalı Blokzincir Araştırma ve Kalkınma Merkezi’nin açılışını duyuran şirket ayrıca büyüme stratejisi çerçevesinde Avrupa’da yeni ofisler açmayı planlıyor.

“Birinci sınıf yetenekleri bünyemize katarak büyüyoruz”

Yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Bitpanda'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Eric Demuth, “Büyüme stratejimizin odak noktasını birinci sınıf yetenekleri bünyemize katarak ekibimizi güçlendirmeye devam etmek oluşturuyor. Bu yatırım turunda eski ve yeni yatırımcılarımızın bizlere duydukları güven için de minnettarız. Finansın geleceğini şekillendirirken Bitpanda'yı Avrupa ve ötesinde 1 numaralı yatırım platformu haline getirirken birlikte çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz.” ifadesini kullandı.