Bitpanda, geleneksel finans ürünlerini 21. yüzyıla taşıyor

Kripto para birimlerinin doğuşundan beş yıl sonra, 2014'de Avusturya/ Viyana’da Eric Demuth, Paul Klanschek ve Christian Trummer tarafından kurulan Bitpanda, yüksek performansıyla dikkat çeken kripto para yatırım platformu. Bitpanda, başta Bitcoin olmak üzere Ethereum, Ripple, Pantos, IOTA, Litecoin, Komodo, Dash, Cardano, Waves, Tether, TRON ve Dogecoin gibi 50’den fazla kripto para birimini de platformunda listeliyor.

Bitpanda, bankacılık sektörü dışındaki şirketlerin ödeme çözümleri alanında faaliyet gösterebilmesi için oluşturulan Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönergesi (Directive on Payment Services-PSD2) lisansıyla tüm regülasyonlarla uyumlu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket PSD2 lisansıyla ayrıca, Türkiye’de de hem teknik hem de hukuki olarak güvenli bir yatırım ortamı sunmayı hedefliyor. Bitpanda, platformda sunduğu API uygulamaları ve tam otomatik emir sistemiyle kullanıcılara 7/24 kripto para alım satım imkanı sunuyor. Şirket ayrıca, kullanıcılarını olası saldırılardan korumak için müşteri varlıklarını AB Kara Para Aklama ile Mücadele Direktifi (AML5) ile uyumlu çevrimdışı cüzdanlarda saklıyor. Kripto varlıkların yanında, Avrupa’daki yatırımcılar Bitpanda üzerinden değerli metal alım satımı da yapabiliyor.

Hem web hem de uygulamada kullanıma sunulan Bitpanda platformu üzerinde kullanıcılar, EFT, havale, kredi kartı veya online ödeme platformu Papara aracılığıyla sisteme para yatırıp kripto para alım satımı yapabiliyor. Türk lirasının yanında Bitpanda, kullanıcılarına Euro, İsviçre frangı, sterlin ve dolar gibi çeşitli para birimleriyle ödeme seçenekleri sunuyor.

Şirket, 2020 yılında Türkiye’nin ardından Aralık 2020’de de İtalya pazarına giriş yaptı. Şirket, kripto varlık alanında yatırım imkanlarını genişletmek amacıyla 10 milyon Euro yatırım yaparak 300 kişinin çalışacağı bir Ar-Ge merkezi kurdu. Bu merkezin odağı, Dağıtılmış Ledger Teknolojilerinin (DLT) Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları ve blok zinciri ile birlikte çalışabilirlik olacak.

Türkiye bölgesel genişleme için önemli bir merkez

Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz, Türkiye’de kripto para birimlerine yönelik mevcut ilgi sebebiyle, Türkiye’nin şirketin bir süredir takip ettiği ülkeler arasında oluğunu belirtiyor. Bu söz konusu potansiyel göz önüne alındığında Türkiye’nin şirketin bölgesel genişleme hedefi için önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Türkiye, uzun süre Bitpanda'nın radarındaydı. Türkiye’nin kripto para piyasasındaki etkinliği dünyaca biliniyor. Kripto para kullanımı açısından ilk sıralarda yer alan ülkelerden. Nüfusun yüzde 20'si bu konuya aşina” dedi. Türkiye’nin sektörel olarak güçlü ve büyüyen piyasa hacmiyle dünyanın sayılı pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, ayrıca finansal okuryazarlık ve fintech ekosistemi kapsamında ülke genelindeki rekabete dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye’deki genç nüfus, mobil internet kullanım oranları ve finansal araçlara olan ilginin, sektörün gelişmesini destekleyen sebepler olarak sıraladı. Türkiye ekonomisinin dirençli bir yapıya sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Hedefimiz Avrupa’da güvenle kullanılan lisanslı platformumuzu Türkiye’de de regülasyonlar kapsamında kullanıcılarımıza sunmak ve kayda değer bir pazar payına ulaşmak. Kripto paralar başta olmak üzere platformumuzdaki tüm dijital varlıkları çok yakında Türkiye’deki kullanıcılarımıza sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Değerli metaller de yatırımcıya sunulacak

Türkiye’deki yatırımcıların artan kripto para faaliyetlerinin yanında çeşitli yatırım araçlarına yönelik ilgilerinin de şirketin Türkiye pazarına girmesinde büyük bir etki oluşturduğunu belirten Elbruz Yılmaz, “Türkiye’de hızlı bir gelişim görmekteyiz. AB piyasasında sunduğumuz değerli madenleri de Türkiye piyasasına sunmaya çalışacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi. “Önceki yıllarda paranız olsa bile bazı yatırım araçlarına ulaşılamıyordu,” diyen Yılmaz, dijital varlıkların ortaya çıkmasıyla teknolojinin bu bariyeri yıktığını söyledi. Yılmaz ayrıca, Bitpanda’nın her yaş ve statüden kişinin yatırım araçlarına erişimi ve Türkiye’deki mevcut yatırımcı potansiyeliyle Türkiye’nin bir finansal teknoloji merkezi olabileceği beklentisinde olduğunu vurguladı.