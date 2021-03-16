Bitpanda, unicorn statüsüne yükseldi

Avrupa'nın önde gelen dijital varlık platformu Bitpanda, Valar Ventures liderliğinde, girişim sermayesi şirketi DST Global'in ve ortaklarının da katılımıyla gerçekleşen 170 milyon dolarlık yatırım turu ile Avrupa'nın en büyük B serisi turlarından birini imzaladığını duyurdu. Başarılı bir 52 milyon dolarlık A serisinden sadece 6 ay sonra imzalanan bu anlaşma ile Bitpanda 1,2 milyar dolar değerinde unicorn şirket statüsüne ulaştı.

Bitpanda, 2020'nin Eylül ayında tamamladığı A serisi finansmanı sonrasında 2021'in ilk iki ayındaki gelirin 2020'deki toplam geliri aşmasıyla kârını artırdı. Kullanıcı sayısını da bir yıldan kısa bir süre içinde 1,3 milyondan 2 milyonun üzerine yükseltti. Yapılan yatırımlar sayesinde Bitpanda üyeleri çok yakında daha çeşitli dijital varlıklara erişebilecek. Geçtiğimiz hafta imzalanan B serisi yatırım turu, Avusturya Finans Piyasası Otoritesi’nin (FMA) onayını bekliyor.

Bitpanda'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Eric Demuth: “Avusturya'nın ilk unicorn şirketi olmak çok büyük bir başarı ve son yıllarda başardığımız her şey için Bitpanda ekibiyle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Finansal durumları ne olursa olsun, herkese gelecekteki yatırımları üzerine kendi şartlarına göre daha fazla erişim ve kontrol sağlama doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

“Yaptığımız yatırımlar sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar çok yakında daha geniş dijital varlık yelpazesine erişebilecek. Bitpanda olarak bu hizmetimizi birkaç yeni pazara daha açmak için halihazırda planlarımız var. Amacımız, Avrupa'da dijital yatırım devrimine liderlik etmeye devam etmek ve yatırımcılara sunduğumuz olanaklardan, bilgi birikimlerini artıracak şekilde ve daha güvenli bir şekilde yararlanmalarına yardımcı olmaktır. Bu finansman turu ve ortaklarımız hedeflediğimizi ve daha fazlasını yapmamızı sağlayacaktır.”

Valar Ventures Kurucu Ortağı James Fitzgerald: “Geçtiğimiz Eylül ayında yaptığımız yatırımdan beri Eric, Paul ve ekibin yaptığı çalışmalardan çok etkilendik. Pandeminin neden olduğu olumlu değişikliklerden biri, kişisel finansa olan ilginin artmasıydı. Bitpanda’nın yeni bir bireysel yatırımcı türü için yatırımın gizemini çözme konusundaki geniş yetenekleri ve taahhüdü, trendden yararlanmak için mükemmel bir konuma sahip olduğu anlamına geliyor. Yalnızca 6 ayda 700 binden fazla yeni kullanıcıyla, insanların platforma erişmek istediğini biliyoruz ve Bitpanda'yı Avrupa'daki her yatırımcıya açmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Bitpanda, 2020'de Fransa, İspanya, Türkiye, İtalya ve Polonya pazarlarına açıldı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl ise, daha birçok Avrupa pazarına girmeyi planlıyor. Aralık 2020'de iş gücünü ikiye katlamak amacıyla Krakow'da bir teknoloji inovasyon merkezi kuran Bitpanda’nın

Madrid, Barselona, Londra, Paris ve Berlin'de teknoloji merkezleri ve ofis açma planları bulunuyor.