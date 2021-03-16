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Bitpanda, unicorn statüsüne yükseldi

Avusturyalı ditijal varlık platformu Bitpanda’nın değeri 1 milyar doları aştı.   

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa'nın önde gelen dijital varlık platformu Bitpanda,  Valar Ventures liderliğinde, girişim sermayesi şirketi DST Global'in ve  ortaklarının da katılımıyla  gerçekleşen 170 milyon dolarlık yatırım  turu ile Avrupa'nın en büyük B serisi turlarından birini imzaladığını  duyurdu. Başarılı bir 52 milyon dolarlık A serisinden sadece 6 ay  sonra imzalanan bu anlaşma ile Bitpanda 1,2 milyar dolar değerinde  unicorn şirket statüsüne ulaştı.

Bitpanda, 2020'nin Eylül ayında tamamladığı A serisi finansmanı  sonrasında 2021'in ilk iki ayındaki gelirin 2020'deki toplam geliri  aşmasıyla kârını artırdı. Kullanıcı sayısını da bir yıldan kısa bir  süre içinde 1,3 milyondan 2 milyonun üzerine yükseltti. Yapılan  yatırımlar sayesinde Bitpanda üyeleri çok yakında daha çeşitli dijital  varlıklara erişebilecek. Geçtiğimiz hafta imzalanan B serisi yatırım  turu, Avusturya Finans Piyasası Otoritesi’nin (FMA) onayını bekliyor.

Bitpanda'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Eric Demuth: “Avusturya'nın  ilk unicorn şirketi olmak çok büyük bir başarı ve son yıllarda  başardığımız her şey için Bitpanda ekibiyle inanılmaz derecede gurur  duyuyorum. Finansal durumları ne olursa olsun, herkese gelecekteki  yatırımları üzerine kendi şartlarına göre daha fazla erişim ve kontrol  sağlama doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

“Yaptığımız yatırımlar sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar  çok yakında daha geniş dijital varlık yelpazesine erişebilecek. Bitpanda olarak bu hizmetimizi birkaç yeni pazara daha açmak için  halihazırda planlarımız var. Amacımız, Avrupa'da dijital yatırım  devrimine liderlik etmeye devam etmek ve yatırımcılara sunduğumuz  olanaklardan, bilgi birikimlerini artıracak şekilde ve daha güvenli  bir şekilde yararlanmalarına yardımcı olmaktır. Bu finansman turu ve  ortaklarımız hedeflediğimizi ve daha fazlasını yapmamızı  sağlayacaktır.”

Valar Ventures Kurucu Ortağı James Fitzgerald: “Geçtiğimiz Eylül  ayında yaptığımız yatırımdan beri Eric, Paul ve ekibin yaptığı  çalışmalardan çok etkilendik. Pandeminin neden olduğu olumlu  değişikliklerden biri, kişisel finansa olan ilginin artmasıydı. Bitpanda’nın yeni bir bireysel yatırımcı türü için yatırımın gizemini  çözme konusundaki geniş yetenekleri ve taahhüdü, trendden yararlanmak  için mükemmel bir konuma sahip olduğu anlamına geliyor. Yalnızca 6  ayda 700 binden fazla yeni kullanıcıyla, insanların platforma erişmek  istediğini biliyoruz ve Bitpanda'yı Avrupa'daki her yatırımcıya  açmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Bitpanda, 2020'de Fransa, İspanya, Türkiye, İtalya ve Polonya  pazarlarına açıldı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl ise, daha birçok Avrupa  pazarına girmeyi planlıyor. Aralık 2020'de iş gücünü ikiye katlamak  amacıyla Krakow'da bir teknoloji inovasyon merkezi kuran Bitpanda’nın
Madrid, Barselona, Londra, Paris ve Berlin'de teknoloji merkezleri ve  ofis açma planları bulunuyor.