Bitstamp, İtalya'da faaliyet göstermek için izin aldı

Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp Europe SA, İtalya'da faaliyet izni aldı.

CoinDesk'e konuşan Bitstamp CEO'su JB Graftieaux, "İtalya, Avrupa'daki en önemli pazarlar arasında ve insanlara kriptoparalarda güvenli ve sağlam bir yol ile alım-satım yapma imkanı sağlayacağız. İtalya'da aldığımız onay, Avrupa ve dünya genelinde hizmetlerimizi sunma yönündeki küresel planlarımızın bir parçası" dedi.

2011 yılında kurulan Bitstamp, Avrupa'nın en eski kriptopara borsası.