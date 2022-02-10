BlackRock, kripto para hizmetine hazırlanıyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, yatırımcı müşterilerine kripto paralarda işlem yapma hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre BlackRock, kripto para piyasasına müşterilerine destek sağlayarak giriş yapacak.

Bu destek çerçevesinde BlackRock müşterileri kripto para varlıklarını teminat olarak göstererek borç alabilecekler.

Bunun yanı sıra BlackRock müşterilerine, Aladdin olarak adlandırılan "Varlık, Yükümlülük, Borç ve Türev Yatırım Ağı" üzerinden kripto para ticareti yapma imkanı verecek.

Kaynaklar, BlackRock'un bu hizmetleri ne zaman devreye alınacağı konusunda takvimin henüz netleşmediğini de ifade ettiler.