Blockchain dünyası İstanbul'da buluştu

Berfin ÇİPA

Avrasya’nın en büyük blokzincir zirvesi, sektörün önde gelen isimlerinin katılımlarıyla 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Finans ve teknoloji dünyasından isimleri buluşturan Avrasya Blokzincir Zirvesi’nde blokzincir teknolojisinden Metaverse’e, GameFi’dan NFT’ye kadar pek çok konu uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

"Amacımız yanlış bilgilerin önüne geçmek"

Eurasia Blockchain Kurucusu Cenk Erkin, Avrasya Blokzincir Zirvesi’nin amacını şu sözlerle özetledi; “Doğru bilgiyi doğru insana aktarmak için 2019’da ilk zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvenin asıl önemi sektörde başarılı olmuş liderleri ve ekosistem hakkında bilgi sahibi olan kişileri bir araya getirerek doğru bilgileri aktaracakları bir alan açmak. Bu sayede sektöre ilişkin yanlış yönlendirmelerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Blokzincir teknolojisine yanlış bilgilerden kaynaklı bir ön yargı var. Blokzincir bir alt yapı sistemi. Kripto varlıklar ise blokzincir üzerinde tutulan bir veri sadece. Biz bu ön yargıyı kırmak için uğraşıyoruz”

Eurasia Blockhain Kurucu Ortağı Ayperi Kaya ise; “Kripto paralar, blokzincir teknolojisini en iyi şekilde kullanan ve sergileyen varlıklar oldu. Çünkü finansçılar blokzincir teknolojisinin çok kıymetli olduğunu biliyordu. Bu teknolojiyi iyi bir şekilde değerlendirerek ürüne dönüştürüp herkesin hayatına entegre ettiler. Bizim amacımız ise blokzincir teknolojisinin yalnızca kripto paralarda değil her alanda kullanılabileceğini göstermek. Blokzincir teknolojisine daha çok gençlerin, girişimcilerin ve öğrencilerin ulaşması lazım ki bu teknoloji fırsatını kaçırmayalım. Bu tür zirvelerin daha fazla yapılması taraftarıyım” dedi.

Alphan Manas

"Ya metaverse olacak ya da şirketler batacak"

Zirvede “Metaverse’ün geleceği için teknolojik katman” sunumunda konuşma yapan Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas, metaverse’ün geleceğine dair DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, “Ya metaverse olacak ya da Microsoft ve IBM’in de dahil olduğu tüm şirketler batacak. Çünkü artık teknolojik olarak bu şirketlerin metaverse dışında kendi yaşamlarını sürdürebilecekleri bir alan kalmayacak. Aslında metaverse evreni de teknoloji firmalarının ayakta kalmaları için verdikleri savaş sebebiyle büyüyecek. Bir diğer motivasyon da metaverse pazar payının yıllık 1 trilyon dolara ulaşma ihtimali. Bu bilgi ışığında risk sermaye şirketleri veya girişim sermaye şirketleri metaverse’e dahil olmaya başlıyor. Metaverse’ü bir şemsiye olarak nitelendirirsek alt katmanlarının yavaş yavaş büyüyecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Toplumun buna hazır olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Burçin Gürbüz

"Oyun ekonomisi oluştu"

“Metaverse ve Meta oyunlarının geleceği için teknolojik katman” panelinde konuşma yapan Atlas Space Kurucusu CEO’su Burçin Gürbüz “Önemli bir oyun ekonomisi oluştu” diyerek metaverse ve oyun sektörüne ilişkin DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu. Gürbüz; “Oyunun kültürü değişti ve bir oyun ekonomisi oluştu. Hikaye oynadıkça kazan kültürüne evrilmeye başladı. Türkiye şuan bunu hızlı bir şekilde benimsedi ve yapıyor. Sektörde Avrupa’da en büyük olduk. Türkiye ekosistemi zor değil aksine Türkiye’de yatırım yapmak daha kolay. Dünya genelinin aksine Türkiye’de oyun kültürüne hakim olunduğu için daha özgür ve daha hızlı hareket edilebiliyor. Önemli olan doğru işi yapmanız ve doğru insana ulaşmanız” ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankalarının dijital varlıklara karşı duruşu belirleyici olacak"

Vedat Akgiray

Zirvenin ikinci gününe “Merkez bankalarının dijital varlıklara karşı yaklaşımı” başlıklı konuşmasıyla katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Akgiray DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu. “Merkez bankalarının izleyeceği yol belirleyici olacak” diyen Akgiray şu değerlendirmeyi yaptı; “2 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook, ben de para çıkaracağım diyerek “Libra”nın duyurusunu yaptı. Eğer o dönem 2 milyar kişi bir anda beğenip kullanmaya başlasaydı Libra dünyanın en yaygın parası olacaktı. Senaryo gerçekleşmedi ama bu durum merkez bankalarını harekete geçirdi. Bugün 100’den fazla merkez bankası dijital varlıklar konusunda çalışmalar yapıyor. Özellikle merkez bankalarının izleyeceği yol çok belirleyici olacak. Hiçbir şey yapmama lüksleri yok. Hiçbir şey yapmama durumunda şirketlerin veya halkın çıkardığı dijital paralar büyüyüp gider. Öte yandan Merkez bankaları token bazlı dijital para çıkarır ve bu toplum tarafından talep görürse bütün kripto ekosisteminin model değiştirmesi gerekebilir”