Blockchain nedir, nasıl çalışır?

Kripto paralar son yıllarda giderek popülerliğini artırırken, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde daha fazla insanın ilgisini çekmeye başladı. Çeşitli yaptırımlara rağmen ciddi oranda yatırımcının güvenini kazanan kripto para piyasası merkeziyetleşmenin karşısında dururken, bu noktada hayatımıza giren blockchain kavramına ihtiyaç duyuluyor. Blockchain, kripto sisteminin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmaksızın çalışmasına olanak sağlıyor. Bu nedenle son günlerde blockchain kavramını duyan insan sayısı artarken, merak edenlerin sayısı da artıyor. Peki blockchain nedir?

Türkçeye blok zinciri olarak çevirilen blockchain aslında tüm bilgisayar ağlarında çoğaltılan işlemlerin bir muhasebesi, defteri gibidir. Her blok bir işlem içerirken, bu işlemler bütününe ise blockchain denmektedir. Yani burada bir işlem gerçekleştiğinde bu işlem her blockchain sistemine işlenir.

Bu sistem sayesinde ağlarda yapılan operasyonlar tüm bilgisayar ağlarına yayılırken, bunun sonucunda kripto para işlemlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlar ve bu işlemler sırasında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda işlemler için ortaya çıkabilecek işlem ücretleri de ortadan kalkmış olur.

Blockchain ağında meydana gelen işlemler binlerce bilgisayardan oluşan bir ağ tarafından onaylanmaktadır. Bu kadar çok kontrolden geçerek tamamlanan işlemde insan hatasının önüne geçilmiş olur.