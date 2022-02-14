BlockFi, SEC ile uzlaşma için 100 milyon dolar ödeyecek

İzin alınmamış menkul kıymetler satma suçlaması ile karşı karşıya kalan kripto kreditörü BlokcFi, SEC ve eyalet regülatörleri ile uzlaşma yoluna gitti.

BlockFi'nin geleneksel tasarruf hesaplarının çok üzerinde faiz oranları, getiri sunarak on milyarlarca dolar mevduat toplandığı değerlendirilen soruşturma sonrası varılan uzlaşmaya göre, BlocFi artık Amerikalıların çoğu için faiz getirili yeni hesaplar açamayacak.

BlockFi sözcüsü Madelyn McHugh ise yaptığı açıklamada, "BlockFi platformundak müşterilerimizin güvencede olduklarını söylelebiliriz. BlockF Faiz Hesabı müşterilerin her zaman olduğu gibi kripto faiz kazanmaya devam edecekler" dedi.