Blockone'dan 10 milyar dolarlık kripto yatırımı

Blok zincir platformu olarak faaliyet gösteren ve uzun zamandır aralarında Paypal’ın kurucusu Peter Thiel, Alan Howard ve Louis Bacon'un da bulunduğu milyarder yatırımcıların desteklediği Block.one kripto para borsası kuracak.

Block.one geleneksel borsa ile ademi merkeziyetçi finansın faydalarını bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade ederken, yeni oluşturulacak borsaya Bullish adının verileceğini belirtti.

Açıklamaya göre kurulacak borsanın nakit ve dijital varlıklarının toplamının 10 milyar dolar olacağı kaydedildi. Varlık arasında 164 bin Bitcoin, 100 milyon dolar nakit ve 20 milyon EOS token yer alacak.

Mikro Bitcoin vadelilerde işlem gören kontrat sayısı 100 bini aştı

CME Group, kontratın işlemlere açılmasının ardından geçen 6 günde mikro Bitcoin vadelilerde işlem gören kontrat sayısının 100 bini aştığını bildirdi.

CME, geçen hafta işleme soktuğu Bitcoin vadeli kontratları ile daha küçük ölçekli, sofistike ve aktif işlemcileri hedeflediğini açıklamıştı. Kontrat fiyatı Bitcoin'in %10'u seviyesinde bulunuyor.