“Blokzincir bir kayıt defteridir”

Yazar Dr. Vedat Güven’in katıldığı “Kripto Dünyası” programında A’dan Z’ye blokzincirin ne olduğu, ne için geliştirildiği ve hangi yenilikleri getireceği masaya yatırıldı.

Güven, Blokzinciri en yalın haliyle “kayıt defteri” olarak tanımladı. Dr. Vedat Güven, “Bu defter teknoloji sayesinde tüm kullanıcıların önünde kayıtların aynı anda gözükmesine olanak sağlıyor. Birisi bir işlem yaptığında o işlemin kaydı tüm kullanıcıların önünde senkronize olarak oluşuyor. Bu da bir işlemin yüz binlerce şahidinin olmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde de aradan aracıları çıkarabiliyoruz” dedi.