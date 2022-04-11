"Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler" raflardaki yerini aldı

Blokzincir teknolojisi ve kripto varlıkları anlatan “Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler”, tüm kitapevlerindeki raflarda ve online satış sitelerinde yerini aldı. Dr. Çağla Gül Şenkardeş tarafından kaleme alınan kitap Ceres Yayınları tarafından yayınlandı.

Dr. Çağla Gül Şenkardeş, birçok insanın kripto paralar ve blokzinciri birbirinden çok bağımsız gibi düşündüğünü belirterek “Yine aynı şekilde birçok insan tarafından da kripto paralar ve blokzincir aynı şey gibi düşünülüyor. Her iki yaklaşım da aslında doğru değil. Bu kitapta Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler, blokzincir teknolojisi ve kripto varlıkları en basit şekilde anlatmak istedim. Bir teknoloji ve ürünleri olduğunu bilmek bir çok insanın uzak durmasına neden oluyor ve ben bu sebeple çok basit bir dille ve kodlar, yazılım önerileri yerine tamamen disiplinler arası bir yaklaşımla herkesin fikir sahibi olmasını amaçlayarak bir başucu kitabı olarak hazırlamaya çalıştım kitabı.” şeklinde konuştu.

Önsözü Faruk Eczacıbaşı tarafından yazılan kitap, Blockchain Türkiye Platformu tarafından da desteklendi. Kitabın kapak görseli ise Refik Anadol tarafından tasarlandı.