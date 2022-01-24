Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından olan BtcTurk'e erişim sorunu yaşanıyor

Kullanıcılar, BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden işlem gerçekleştiremiyor.

BtcTurk CEO'su Kerem Tibuk, sorunun Microsofot kaynaklı olduğu belirterek, "Endişelenecek bir durum yok" dedi.

Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Değerli kullanıcılarımız,

Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."