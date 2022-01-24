BtcTurk'ten yeni açıklama

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk teknik aksaklık nedeniyle web sitesinde ve mobil uygulamalarında oluşan erişim sorununun sona erdiğini açıkladı.

Şirket BtcTurk Destek adlı Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "#BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kriptopara bakiyelerini görebilirsiniz" dedi.

Şirket daha önce yaptığı Twitter paylaşımında "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır" diye belirtmişti.

BtcTurk kurucusu Kerem Tibuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" diye belirtmişti.