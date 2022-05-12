Büyük çöküş yaşayan Luna'ya yönelik tedbirler açıklandı

Terraform Labs, Luna'nın fiyatına destek vermek için bazı tedbir açıkladı. Açıklanan tedbirler arasında çok büyük miktarda UST yakılması da var.

Algoritmik stabil kripto para birimi TerraUSD'nin (UST) ABD Doları'na sabitlemesini yeniden tesis etmek ve Luna'nın değerini korumak için Terraform Labs tarafından açıklanan tedbirler arasında, dün duyurulan Luna için takas edilebilecek UST miktarının 4 kat artırılması var. Bu tedbirin amacı USDT tutanların nakite geçebilmelerini ve bu şekilde ABD dolarına olan sabitlemenin iyileştirilmesini sağlamak olarak açıklandı ancak bu hareketin ardından Luna'nın değeri 0,02 dolara kadar geriledi.

Terreform Labs, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 3 tedbir daha alındığını duyurdu. Bu tedbirlerden ilki Terra topluluk havuzunda kalan UST'nin yakılmasını içeriyor. 1 milyar UST, bugünkü değer ile 590 milyon dolar, yakılacak.

İkinci olarak Ethereum blokzincirinde bulunan ve likidite amacı kullanılan 371 milyon UST yakılacak. 371 milyon UST önce Terra ağına gönderilecek ve sonra yakılacak. Toplam 1,39 milyar UST'nin, toplam yükümlülüklerin yüzde 11 civarında kısmının, yakılması öngörülüyor.

Üçüncü olarak Terreform Labs, ağını potansiyel saldırılara karşı korumak için 240 milyon LUNA çıkardı. Luna'nın değerini çok düşük olması, teorik olarak birilerinin ucuzdan Luna toplaması ve bunu ağa saldırmak için kullanması olasılığı bulunuyor. Çıkarılan 240 milyon Luna ağır savunacak ve saldırıya uğramasını zorlaştıracak.

Luna şu sıralarda 0,0252 ABD doları seviyesinden işlem görüyor.