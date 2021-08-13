Çaldığı 610 milyon dolarlık kriptoyu iade ediyor

Merkeziyetsiz finans platformu Poly Network’ten 600 milyon doların üzerinde değere sahip kripto para çalan siber saldırgan, miktarın neredeyse tamamını iade etti.

BBC’nin haberine göre, Poly Network dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, blok zincir platformlarındaki açıkları bulan iyi niyetli hacker'lar için kullanılan White Hat'ten esinlenmiş "Bay Beyaz Şapka" rumuzlu hırsızın elinde hala yaklaşık 33 milyon dolar değerinde kripto para bulundurduğu ve iade sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Poly’nin iade için saldırgana teklif ettiği 500 bin dolar ise “eğlencesine çaldım, ödül istemiyorum” mesajıyla reddedildi.