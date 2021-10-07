Cem Yılmaz da NFT rüzgarına kapıldı: İlk çizimine 19 bin 500 dolarlık teklif

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kripto para dünyasının son zamanlardaki en trend başlığı olan NFT (Nonfungible Token) dünyasına adım attı.

Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri Blockchain teknolojisi ile imzalayarak satışa sundu.

Twitter hesabından satışla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın 3 çizimi şuanda OpenSea isimli bir platformda sergilenirken, ilerleyen dönemlerde sayısının artması bekleniyor.

Check out this account on OpenSea https://t.co/5hJXUSRxXp via @opensea — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 6, 2021

Yılmaz'ın koleksiyonunun ilk çizimi için 5,5 WETH (yaklaşık 19 bin 500 dolar) teklif verildi. Diğer iki çiziminin her birisi de 2 WETH (7 bin 100 dolar) teklif aldı.

NFT nedir?

Non-fungible token olarak bilinen ve kripto sanat olarak anılan bu yeni varlıklar, resim, ses, video gibi çeşitli verilerin dijital bir ortamda blok zincire yazılması ve bu verilerin dijital olarak sertifikalandırılması anlamına geliyor.

Bir başka deyişle NFT’ler, internet ortamında orijinalliği blok zincirle doğrulanan ve dijital pazar yerlerinde satışa çıkarılan dijital sanat eserleri…