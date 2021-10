Cem Yılmaz da NFT rüzgarına kapıldı: İlk çizimine 19 bin 500 dolarlık teklif

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kripto para dünyasının son zamanlardaki en trend başlığı olan NFT (Nonfungible Token) dünyasına adım attı.

Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri Blockchain teknolojisi ile imzalayarak satışa sundu.

Twitter hesabından satışla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bişey değil" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın 3 çizimi şuanda OpenSea isimli bir platformda sergilenirken, ilerleyen dönemlerde sayısının artması bekleniyor.

