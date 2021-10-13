Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı

NFT (Non-fungible token) eserlerini açık artırma ile satışa çıkaran Cem Yılmaz, mutlu sona ulaştı. Yılmaz'ın 3 NFT'si toplam 7,03 ethereumdan (yaklaşık 24 bin 500 dolar) alıcı buldu.

Yılmaz'ın '000001KIZ', isim eseri için 6 ethereum (yaklaşık 21 bin dolar), 'CYHEAD000001 RED' ve 'CYHEAD000005 NAVY' isimli diğer 2 çizimi için ise toplamda 1,03 ethereum (3 bin 500 dolar) ödendi.

Ünlü komedyenin çizimleri OpenSea isimli bir platformda sergileniyordu.

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

NFT alanlara gösteri bileti

Cem Yılmaz, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.

Yılmaz, "NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu." ifadelerini kullanmıştı.