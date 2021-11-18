Cem Yılmaz'ın yeni NFT'si kısa sürede satıldı
Cem Yılmaz'ın yeni NFT serisinin bir parçası kısa sürede satıldı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni NFT'lerini satışa sundu.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir çeyrek... linko bioda" ifadeleriyle yeni NFT serisinin satışa açıldığını duyurdu.
Bir çeyrek…🌹 linko biooda pic.twitter.com/WviK8cKzAG— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 18, 2021
Cem Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum (yaklaşık 10 bin Türk lirası) fiyat belirledi.
Yılmaz, sadece 7 dakika sonra "Satıldı. Teşekkürler Pilot Yiğit Emre" sözleriyle NFT'lerinden birinin satıldığını açıkladı.
Satıldı 🚀 Teşekkürler Pilot Yiğit Emre pic.twitter.com/MO2dpb2aGt— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 18, 2021