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Cem Yılmaz'ın yeni NFT'si kısa sürede satıldı

Cem Yılmaz'ın yeni NFT serisinin bir parçası kısa sürede satıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni NFT'lerini satışa sundu.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir çeyrek... linko bioda" ifadeleriyle yeni NFT serisinin satışa açıldığını duyurdu.

Cem Yılmaz, her bir NFT için 0,25 Ethereum (yaklaşık 10 bin Türk lirası) fiyat belirledi.

Yılmaz, sadece 7 dakika sonra "Satıldı. Teşekkürler Pilot Yiğit Emre" sözleriyle NFT'lerinden birinin satıldığını açıkladı.