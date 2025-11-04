Chainalysis: DeFi sektörü siber saldırılara açık

Kripto para piyasalarının en hızlı büyüyen alanı olan merkeziyetsiz finans (DeFi), bankalar veya aracı kurumlar olmadan çalışan blok zinciri tabanlı sistemlerden oluşuyor.

Dünyanın en büyük kripto izleme şirketi Chainalysis CEO’su Jonathan Levin, Financial Times’a yaptığı açıklamada bu platformların hızla büyümesinin güvenlik önlemlerini geri planda bıraktığını söyledi:

Levin, sektördeki birçok girişimin güvenlik yerine “değer artışı ve kazanç” peşinde olduğunu, bu yüzden milyarlarca dolarlık dijital varlığın saldırıya açık hale geldiğini belirtti.

Milyar dolarlara ulaştı

Veri sağlayıcısı DefiLlama’ya göre dünya genelinde DeFi protokollerinde 140 milyar dolardan fazla varlık tutuluyor.

Bu alandaki en büyük platformlardan Aave, kullanıcılarına kripto varlıklarını ödünç verip faiz kazandırıyor.

Yatırım devleri Andreessen Horowitz ve Coinbase Ventures tarafından desteklenen EigenLayer ise kullanıcıların Ether varlıklarını yeniden stake ederek ek gelir elde etmelerini sağlıyor.

Ancak popülariteyle birlikte saldırı riskleri de artıyor. Bu hafta Balancer protokolünden 100 milyon dolar çalındı. Yılın başlarında Cetus Protocol adlı borsadan da 200 milyon doların üzerinde varlık hackerlarca ele geçirildi.

Kuzey Koreli hackerlardan saldırı

Chainalysis verilerine göre 2025’in ilk yarısında 2,2 milyar dolarlık kripto varlık çalındı.

Şubat ayında Kuzey Koreli siber korsanlar, Bybit borsasından 1,5 milyar dolar çalarak tarihin en büyük kripto soygununu gerçekleştirdi.

Levin, bu tür saldırıların devlet destekli gruplar için fırsat yarattığını vurguladı:

“Bu kadar hızlı büyüyen platformlarda Kuzey Kore gibi aktörlerin istismar edebileceği zafiyetler bulunuyor.”

“Güvenlik yatırımcıların gündeminde değil”

Levin, birçok DeFi girişiminin yatırım sermayesi toplarken siber güvenliği önceliklendirmediğini, bunun sektör için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Chainalysis, hükümetlerle ve borsalarla iş birliği yaparak çalınan kripto varlıkların izini sürüyor. Şirketin değeri 2022’de 8,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Levin’e göre DeFi’nin geleceği, yalnızca yeni kazanç fırsatları değil, “akıllı kontrat” risklerini yönetebilme kapasitesiyle şekillenecek.