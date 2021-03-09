CHZ coin kaç TL oldu?

Kripto para yatırımcıları Chiliz (CHZ) coin'de yaşanan yükselişi yakından takip ediyor. Son dönemde spor kulüpleri ile yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken CHZ coin, Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray ile anlaşmalar yaparken, dünya genelinde ise Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Roma ve Paris Saint-Germain gibi anlaşmalarla kripto para piyasasında ses getirdi.

CHZ coin kaç TL?

Son dönemde hamleleri ile dikkat çeken CHZ coin, bu haftaya hızlı bir yükselişle başlarken, 9 Mart'ta tüm zamanların rekorunu kırdı. Son 24 saatte yüzde 102, bu hafta ise yüzde 370 yükselen CHZ coin şu sıralar 0,27 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bu miktar 2.1 Türk Lirası'na tekabül ediyor.

Chiliz (CHZ) coin nedir?

CHZ coin, 14 Şubat 2018 tarihinde Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından piyasaya sürüldü. Socios.com platformunun hizmet token'ı olarak kullanılan CHZ coin spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunuyor.