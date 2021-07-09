Çin de Binance'ı yasakladı: Bitcoin ve ethereum nasıl etkilendi?

Binance kripto-para borsasına İngiltere'den sonra bir yasak da Çin'den geldi. Buna göre Çin, ülkede Binance'ın sitesine erişim engellemesi getirdi.

Bitcoin, TSİ 19.00'da hafif yükselişle düne göre yüzde 2.11 artışla 33 bin 622 dolar seviyesinde seyrederken, ethereum da yüzde 1.89 günlük artışla 18 bin 850 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Binance'a uygulanan yasağa rağmen Binance'ın kripto parası Binance Coin değer keybetmedi. TSİ 19.00'daki verilere göre, Binance Coin/Tetherus yüzde 2.27 artışla 317,18 dolar seviyelerine yükseldi.

İngiltere'den sonra Çin de Binance'ı yasakladı

Çin danyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a erişim yasağı getirdi. Kripto para blogcusu Colin Wu, kripto para yasağını Binance'ı kapsayacak şekilde genişletti.

Ayrıca API'lerde de engelemeye gidildi. Çin'de Binance'e rakip borsaların işlemlerinde ise şimdiye kadar bir değişiklik yapılmadı.