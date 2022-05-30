Çin, dijital yuanı tüketimi canlandırmak için kullanıyor

Çin, pandeminin vurduğu ekonomide tüketimi canlandırmak için dijital yuanı kullanıyor.

Shenzhen kentinde tüketimin canlandırılması ve işletmelere yardım için bugün vatandaşlara 30 milyon dijital yuan dağıtılmasına başlandı. Geçtiğimiz hafta da Hebei eyaletinin bir bölgesinde 50 milyon yuan tutarında dijital yuan dağıtılmıştı.

Pekin Üniversitesi öğgretim görevlisi ve ekonomist Lin Yifu, bu ay yaptığı açıklamada Çin hükümetinin COVID-19 salgınının vurduğu bölgelerdeki her aileye 1000 yuan dağıtmasını, bunun yarısının dijital yuan olmasını önermişti.

Çin'de 2021 yılında 261 milyon bireysel e-cüzdan açılırken, dijital yuan kullanılarak 87,6 milyar yuan tutarında işlem yapıldı.