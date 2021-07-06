Çin, kriptopara ticaretini engelleme çabalarına devam ediyor

Çin Merkez Bankası'nın Pekin şubesi, kriptoparaların yarattıkları riskler konusunda uyarıda bulundu. Banka'nın Pekin Şubesi ayrıca, Pekin merkezli olan ve kripte işlemleri ile ilişkili olduğundan kuşkulanılan bir yazılım şirketinin kapatılması talimatı verdi.

Şube, Pekin'deki şirketleri kriptoparalarla ilişkili işletmeler için reklam ve yer sağlamamaları konusunda da uyardı.