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Çin'de kripto madenciliğe karşı bir adım daha

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yetkililer, kripto para madenciliğini yasaklamak için harekete geçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin'in kuzeyindeki Hebei bölgesinin siber alan komisyonu, kriptopara madenciliği ve ticaretini yasaklamak, engellemek için diğer kamu kuruluşları ile işbirliği yapacağını duyurdu.

Komisyon'un verdiği bilgiye göre, Hebei eyaletinin eğitim, kamu güvenliği departmanları ile yerel finansal düzenleme bürosu ve iletişim idaresi işbirliği yapılacak kurumlar arasında.

Yapılan açıklamada, "Kriptopara madenciliği devasa miktarda enerji tüketiyor ve bu Çin'in 'karbon nötr' bir ülke haline gelme hedefine aykırı" değerlendirmesi yapıldı.

Komisyon, kriptopara madenciliği ve ticaretinin büyük finansal riskler taşıdığını da savundu.

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