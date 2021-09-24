Çin’den kripto para işlemlerine yasak

Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı yoğunlaştırarak, Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin ticaretinde "yasadışı" faaliyetlerin kökünü kazıma sözü verdi ve kripto para madenciliğine ülke çapında yasak getirdi.

Çin Devlet Konseyi, finansal riskten korunma çabalarının bir parçası olarak mayıs ayına kadar Bitcoin madenciliği ve ticaretini çökertme sözü verdi.

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu, ortak bir açıklamada, kripto para birimlerinin spekülatif ticaretinde "yüksek basınçlı" bir baskıyı sürdürmek için yakın çalışacaklarını söyledi.

PBOC, kripto para birimlerinin piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiğini ve denizaşırı borsaların anakaradaki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermelerinin yasaklandığını söyledi. Banka ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladı.

PBOC web sitesinde yaptığı açıklamada, hükümetin "insanların mülklerini korumak ve ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu ve ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağını" duyurdu.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, kripto para madenciliği konusunda ülke çapında bir baskı başlattığını açıkladı. Daha önceki kısıtlamalar yerel yönetimler tarafından yayınlanmıştı.

Çin’in kararı etkisiyle kripto para piyasalarının en büyük hacimli varlıkları olan Bitcoin ve Ether sırasıyla yüzde 2,48 yüzde 6,44 değer kaybetti.