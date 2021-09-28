Çin'den kripto paraya bir darbe daha

Çin'in üst üste bitcoin madenciliği üzerinde baskı kuran kararlarından sonra son olarak ülkede, Merkez Bankası kripto paralar ile yapılan tüm işlemleri yasa dışı kabul ederek yasaklamıştı.

Uzun süre kripto para madenciliğinin üssü olan ülkede alınan bu katı kararlardan sonra kripto para madencileri yüzünü ABD ve Kanada gibi ülkelere çevirmişti.

Ülkede kripto para madenciliğine bir darbe de online alışveriş devi Alibaba'dan geldi.

Alibaba, platformlarında 8 Ekim'den itibaren kripto para madenciliği ve ekipmanları satışına izin vermeyeceğini açıkladı.

Çin'de bulunan bazı kripto para borsaları da yıl sonuna kadar kullanıcıların hesaplarını kapatacağını açıklamıştı.

Şirketin Çinli regülatörlerin kararları doğrultusunda attığı adıma göre ayrıca Alibaba'nın platformlarının kullanılarak kripto paralarda satış yapılması da engellenecek.