Çin'den sonra İran da kripto para madenciliğini yasakladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pekçok kentte enerji kesintileri ile karşı karşıya kalınması sonrası kriptoparda madenciliği faaliyetlerini 4 aylık bir süre için yasakladı.

Ruhani, bakanlar kurulu toplantısı sırasında televizyondan yaptığı açıklamada, "Kriptopara madencilini 22 Eylül'e kadar yasaklıyoruz. İran'daki kriptopara madenciliğini yaklaşık yüzde 85'i lisanssız" diye konuştu.

İran'da gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde halk, yaşanmakta olan elektrik kesintilerini eleştiriyor. Hükümet bu kesintiler için kripto madencilerini, kuraklığı ve yaz dönemiyle birlikte artan elektrik talebini gösteriyor.