Çin'in blokzincir şirketinden küresel proje hazırlığı

Çin'in devlet kontrolündeki blokzincir şirketi BSN, ilk büyük uluslararası projesini başlatmayı planlıyor.

BSN CEO'su yaptığı açıklamada, blokzincir uygulamalarını buluta yerleştirme alanındaki teknolojisi ile farklı blokzincirlerini işletmelerin bu teknolojiyi uygulamalarına yardım için bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

BSN'nin kurucu üyelerinden olan Hong Kong merkezli Red Date Technology'nin CEO'su CNBC'ye yaptığı açıklamada, BSN'nin BSN Spartan Network Overseas adını verdiği projesini Ağustos ayında hayata geçirmeyi planladığını vurguladı.

BSN'nin blokzincir ağı Çin'in dijital paralara getirdiği yasaklar nedeniyle herhangi bir kripto parada işlem yapmıyor. Spartan Network'te kripto paralarda işlem yapmayan yarım düzine kadar blokzincir yer alacak. Bunlardan biri de Ethereum blokzincirin kripto olmayan versiyonu olacak.

Blokzincir işlem ücretleri Ethereum temelli kripto paralar yerine ABD doları ile ödenecek.