Çinli blokzincir ağından Türkiye hamlesi

Amazon Web Services, Google ve Microsoft Azure dahil olmak üzere küresel bulut hizmetleri sağlayıcıları tarafından desteklenmekte olan Blokzinciri Tabanlı Hizmet Ağı (BSN) International, üçüncü ve dördüncü uluslararası portallarını Türkiye ve Özbekistan'da açıyor.

Türk Çin İktisadi Eşleştirme Merkezi (TUCEM), dünyanın en büyük blok zinciri bağlantı ağının arkasındaki mimar olan Red Date Technology Co. Ltd. ile Türkiye ve Özbekistan'da BSN portallarını açmak için özel bir anlaşma imzaladı. Anlaşma ile TUCEM, BSN portallarının Türkiye ve Özbekistan'da tek yetkili operatörü olacak. Yeni BSN portallarının aralık ayının sonunda piyasaya sürülmesinin beklendiği belirtildi.

TUCEM ve BSN Türkiye Başkanı Mehmet Adnan Akfırat, blokzincir altyapı geliştirme maliyetlerini azaltacak portalların ileri dijital teknolojiyi kullanarak sosyal kalkınma, finansal katılım ve eşitliğe katkı sağlayacağını söyledi.

Red Date Technology CEO'su ve BSN Geliştirme Kurumu İcra Direktörü Yifan He de “Hem Türkiye hem de Özbekistan'daki işletmelerin ve hükümetlerin, ekonomilerini ilerletmek ve finansal katılımı desteklemek için blok zincir gibi yeni teknolojileri benimsediğini görüyoruz. Türkiye ve Özbekistan'daki BSN portalları, bu pazarlardaki geliştiricilere düşük maliyetli blok zinciri geliştirme kaynaklarına kolay erişim sağlayarak, blok zinciri geliştirme çabalarını önemli ölçüde destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Platformun Ethereum, Algorand, EOS, Polkadot gibi küresel blok zinciri çerçevelerinin entegrasyonunu da sağladığı kaydedildi.