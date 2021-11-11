Çinli e-ticaret devi 'dijital yuan'ı kabul etti

E-ticaret devi JDcom, Çin Merkez Bankası'nın testlerini yapmakta olduğu dijital yuanı Bekarlar Günü'nde e-ticaret platformunda ilk kez ödeme aracı olarak kabul ediyor

Çin'in dijital yuanı henüz ülke genelinde resmi olarak dolaşıma çıkarılmış değil. JD.com, dünyanın en büyük alışveriş etkinliği sırasında bu dijital yuanı ödeme araçı olarak kabul ederek, dijital yuanın büyük ölçekli bir ortamda kullanımını test ediyor.

11 Kasım, bugün olan Bekarlar Günü için 31 Ekim'de başlayan ve bu gece sona erecek kampanya döneminde 100 bin kişinin JD.com'un e-ticaret uygulaması üzerinden dijital yuanı kullandığı belirtiliyor.

JD.com'un e-ticaet uygulaması üzerinde e-CNY yazan kullanıcılar, dijital para uygulamasını nasıl indireceklerinin bilgisini alıyorlar. Bu kişilere platform üzerinde harcayabilecekleri 15 yuan veriliyor. JD bu test için China Construction Bank ile işbirliği yapıyor.