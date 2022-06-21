Çinli kripto para borsası Gate io, Türkiye’de faaliyetlerine başladı

Çinli kripto para borsası Gate.io, Türkiye'de resmi olarak faaliyetlerine başladığını duyurdu. 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Gate.io, 2013 yılından bu yana 10 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Bin 400'ün üzerinde kripto para biriminde hizmet veren borsa, geçen hafta itibarıyla Türkiye Genel Müdürü olarak Kafkas Sönmez’i atadı. Gate.io, Türkiye’deki yatırım ve ofisini bu yıl itibarıyla büyütmeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Gate.io Türkiye Genel Müdürü Kafkas Sönmez, “Öncelikle bir blockchain profesyoneli olarak Gate.io gibi global bir markanın Türkiye’ye adım atmasından büyük mutluluk duyuyorum. Gate.io sektörün en köklü ve en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Gate.io, Türkiye’nin kripto paralarda ne kadar öncü bir şirket olduğunu da bilen ve ülkemize değer veren bir borsa. Geçtiğimiz hafta itibariyle Genel Müdür olarak Türkiye operasyonunun başına geçtim ve Türkiye ile ilgili projelerin yönetimini ekibimle ele aldık. Global ölçekteki en büyük altıncı borsanın Türkiye pazarına adım atması yatırımlar açısından büyük değer taşıyor. Gate.io’nun globaldeki başarısını ülkemizde de en iyi seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2022 sonuna kadar kuracağımız deneyimli bir ekiple Türk yatırımcılara hizmet verecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gate.io Türkiye’nin sektörümüz adına öncü bir yolculuk olacağına inanıyoruz.” dedi.