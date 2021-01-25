Çip tedarik sıkıntısı Bitcoin madenciliğini de vurdu, piyasada karışık seyir sürüyor

Küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar, Çin'de popüler bir sektör olan Bitcoin madenciliği yapmak için kullanılan makinelerin üretimini de dar boğaza sokuyor ve kripto para birimine yönelik talep artışının bir sonucu olarak bilgisayar ekipmanlarının fiyatlarını yükseltiyor.

Piyasadaki Bitcoin arzı ve tedarikini de etkilemesi sebebiyle kripto para birimleri yatırımcıları tarafından yakından izlenen sektörde Bitcoin madencileri, yeni bitcoinlerin üretildiği süreçte Bitcoin işlemlerini doğrulamak için giderek daha güçlü ve madenciliğe özel olarak tasarlanmış bilgisayar ekipmanı veya teçhizatı kullanıyor.

Yarı iletken tasarımcısı ve madencilik ekipmanlarının ana tedarikçisi Innosilicon'ın başkan yardımcısı Alex Ao, "Madencilik teçhizatlarının üretimini desteklemek için yeterli çip yok" derken, Bitcoin madenciliğinde kullanılan çiplerin ana üreticileri olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ve Samsung Electronics Co'nun da çip talebi daha istikrarlı görülen tüketici elektroniği gibi sektörlere tedariklere öncelik vereceğini söyledi. Bitcoin madenciliğinin yanında küresel çip sıkıntısı, otomobiller, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları dahil olmak üzere küresel bir ürün yelpazesinde üretimi kesintiye uğratıyor.

Öte yandan kripto para birimleri piyasasındaki hareketlenme devam ederken, Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank, kendi kripto para birimi Sbercoin için Rusya Merkez Bankası’na blok zincir ağı başvurusunda bulundu. Sberbank İşlem Piyasası Departmanı Başkanı Sergey Popov, başvurunun ocak ayının ilk günlerinde yapıldığını belirtirken, “Yasaya göre, dijital finans varlıkları kayıtlı bir platform üzerinden sunulabiliyor. Bu yasal coin, olası finansal enstrümanlardan biri olacak. Hatta, banka teknolojik olarak bu coini piyasaya sürmeye hazır,” dedi.

Sbercoin’in banka tarafından deneme testlerinin yapıldığını belirten Popov, yapılan testler sonucunda söz konusu “çözümün” müşterilerin işine yarayacağı sonucuna varıldığını söyledi. Popov, merkez banaksı onay sürecinin genelde 45 gün sürdüğünü ve bankanın Sberbank başvurusunu kabul etmesini umduğunu vurgularken, Sbercoin’in bahar aylarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Küresel çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve Çin’in ardından Rusya’dan gelen kripto para hamlelerine paralel olarak kripto para piyasasındaki karışık seyir devam etti. Toplam 618 milyar 60 milyon dolarlık piyasa hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, yüzde 1,63 artışla 33 bin 360 dolardan işlem gördü. Toplam piyasa hacmi ise dünkü düşüşün ardından toparlanarak 985 milyar 418 milyon dolarla 980 milyar doları aştı.