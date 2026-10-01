Citi, Bitcoin ve Ether için fiyat hedeflerini yükseltti

Citigroup (Citi), kripto para piyasalarına ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, Bitcoin ve Ether için 12 aylık fiyat hedeflerini yükseltti.

Citi, Bitcoin için daha önce 82 bin dolar olarak açıkladığı 12 aylık hedef fiyatını 113 bin dolara çıkardı. Ether için 2 bin 240 dolar olan hedef fiyat ise 3 bin 28 dolara yükseltildi.

Citi, tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinde kripto para piyasalarındaki güçlü aktivite, destekleyici makroekonomik koşullar ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerin yeniden başlamasının etkili olduğunu belirtti.

Banka, finansal danışmanlar ve aracı kurumların Bitcoin’e yönelik portföy tahsislerini kademeli olarak artırmasıyla kripto para fonlarına girişlerin daha yavaş ancak istikrarlı şekilde yeniden hız kazanmasını bekliyor.

5 milyar dolarlık net giriş öngörüsü

Citi, önümüzdeki 12 aylık dönemde kripto varlıklara yaklaşık 5 milyar dolarlık net fon girişi gerçekleşeceğini öngördü.