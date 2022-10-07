CME fiyatlama verisine 3 kripto para daha ekledi

CF Benchmarks ile kripto para gösterge endeksleri sağlayan CME, 31 Ekim'den itibaren Avalanche, Filecoin ve Tezos için günlük uzlaşma ve gerçek zamanlı fiyatlama verisi yayınlayacağını duyurdu.

CME'nin fiyat verisi hali hazırda Bitcoin, Ethereum ve 11 başka kripto parayı kapsıyor ve yatırım yapılabilir kripto para piyasa değerinin yüzde 92'sini bünyesinde bulunduruyor

Yapılan açıklamaya göre fiyatlama verisi aralarında Bitstamp, Coinbase, Gemini, itBit, LMAX Digital ve Kraken'in olduğu kripto para borsalarından en az ikisinde yapılacak işlemler kullanılarak hesaplanacak.