Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase çalışan sayısını azaltacak.

Coinbase CEO'su ve eş kurucusu Brian Armstrong, şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu ekonomik daralma döneminde sağlıklı kalabilmek için bugün ekibimizin büyüklüğünü yüzde 18 civarında azaltma yönünde zor bir karar veriyorum" dedi.

Armstrong, çalışan sayısının azaltılmasından etkilenecek tüm personele destek vereceklerini, yeni bir iş bulmalarına yardımcı olacaklarını belirtirken, işten ayrılacak çalışanlara minimum 14 haftalık ödeme yapılacağını, 1 yıldan uzun süredir çalışanlara her yıl için 2 haftalık ek ödeme yapılacağını vurguladı.

Sağlık sigortalarının ABD'de 4 ay geçerli olacağını belirten Armstrong, 4 aylık mental sağlık desteğinin küresel olarak sunulacağını ifade etti.