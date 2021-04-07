Coinbase ilk çeyrekte 2020 cirosunu aştı

Gelecek hafta Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak olan kriptopara borsası Coinbase, işleme açılmadan önce ocak-mart dönemi finansal sonuçlarını ve 2021 yılının tamamı için beklentilerini açıkladı.

Coinbase ilk çeyrekte 56 milyon kullanıcıya ve kriptopara pazarında yüzde 11,3 pay ulaştığını belirtirken, üzerinden yapılan işlem hacminin 335 milyar dolara ve cirosunun 1,8 milyar dolar civarına ulaştığını vurguladı. Coinbase çeyrek dönemde net kârının 730-800 milyon dolar olduğunu belirti.

2020 yılının tamamında Coinbase 1,3 milyar dolar ciro ve 322, 3 milyon dolar net kar elde etmişti. 2019 yılını ise 30,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.

Coinbase 2021 yılında en iyi senaryoda işlem yapan aylık ortalama kullanıcı sayısını 7 milyon olarak tahmin etti. Kriptopara piyasasında yatay bir seyiri baz alan orta senaryoda aylık ortalama kullanıcı sayısını 5,5 milyon olarak öngördü.