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Coinbase ilk çeyrekte 2020 cirosunu aştı

Kriptopara borsası Coinbase’in açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre, şirket yılın ilk 3 ayından bir öncki yılın tamamına aait cirosunu aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gelecek hafta Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak olan kriptopara borsası Coinbase, işleme açılmadan önce ocak-mart dönemi finansal sonuçlarını ve 2021 yılının tamamı için beklentilerini açıkladı.

Coinbase ilk çeyrekte 56 milyon kullanıcıya ve kriptopara pazarında  yüzde 11,3 pay ulaştığını belirtirken, üzerinden yapılan işlem  hacminin 335 milyar dolara ve cirosunun 1,8 milyar dolar civarına  ulaştığını vurguladı. Coinbase çeyrek dönemde net kârının 730-800  milyon dolar olduğunu belirti.

2020 yılının tamamında Coinbase 1,3 milyar dolar ciro ve 322, 3 milyon  dolar net kar elde etmişti. 2019 yılını ise 30,4 milyon dolar zararla  kapatmıştı.

Coinbase 2021 yılında en iyi senaryoda işlem yapan aylık ortalama  kullanıcı sayısını 7 milyon olarak tahmin etti. Kriptopara piyasasında  yatay bir seyiri baz alan orta senaryoda aylık ortalama kullanıcı  sayısını 5,5 milyon olarak öngördü.