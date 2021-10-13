Coinbase, kendi NFT platformunu kuruyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarının NFT piyasasına olan artmaya devam ediyor.

Nasdaq'ta işlem göre Coinbase, kendi NFT platformunu kuracağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Coinbase'in en büyük rakiplerinden biri olan Binance de bu alanda bir girişimde bulunmuştu.

Yapılan açıklamada, ‘Coinbase NFT’ ismiyle yayınlanacak piyasada kullanıcıların platformda NFT oluşturabileceği ve ticaretini yapabileceği kaydedildi.

Yıl bitmeden uygulamaya konması planlanan platformda ilk etapta yalnızca Ethereum tabanlı NFT’lerin ticareti yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde diğer blok zincirlerine de destek sağlanacak.

Açıklamada kendi platformlarının NFT oluşturma ve satın alma aşamalarında bugüne kadar görülen kullanıcı deneyimi eksikliklerini gidereceği de ifade edildi.

Öte yandan Coinbase’in NFT platformuna erken erişim elde etmek isteyenler için bekleme listesine kayıtlar da başladı.