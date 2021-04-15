Coinbase'e ilk günde güçlü talep 

Nasdaq'da 250 dolar referans fiyat ve 50 milyar dolar civarında piyasa değeri ile işlem görmeye başlayan Coinbase, gün içinde 112 milyar dolar piyasa değerini gördü ve günü 86 milyar dolar seviyesinde kapattı.

Coinbase hisseleri 250 dolar referans fiyata karşın güne 391 dolar seviyesinden başladı ve günü 328,8 dolar seviyesinden tamamladı.

2012 yılında kurulan Coinbase, tüm dünyada 56 milyon kullanıcıya sahip ve oluşturduğu kripto para platformundaki varlıkları tutarı 223 milyar dolar ile tüm kriptopara piyasasının yüzde 11,3'ü seviyesinde.

Coinbase için belirlenen piyasa fiyatı Eylül ayında 6 milyar doların altındaydı. Ancak Bitcoin fiyatındaki güçlü yükseliş piyasa değerini de aynı hızla yukarı çekti.