Coinbase'in halka arzı nisana sarktı

ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase Global Inc., bu ay doğrudan borsada işlem görme planının ertelenmesi ardından nisan ayında halka açılmayı hedefliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, geleneksel bir ilk halka arzın alternatifi olarak, şirketin doğrudan listeleme planlarını gözden geçiriyor.

Bu hafta Coinbase'in destekçileri, hisse senedi listelendiğinde işlem yapmak için 114,9 milyon kadar hisse senedi kaydettiler. Doğrudan bir listelemede, yatırımcılar, bir kilitlenme süresinin sona ermesini beklemek yerine, bir şirket hisselerinde işlemler başlar başlamaz varlıklarını satmaya başlayabilirler. Tipik olarak bir halka arzda ise bu süre altı aya kadar uzuyor.

Kaynak: Matriks