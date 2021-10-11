Coinzo Türk kripto para borsası kapandı

İzmir merkezli Coinzo günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmine sahipti, şirket yaptığı açıklamayla faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada kurumun internet sitesinin 6 ay süresince açık kalacağı ve kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerini güvenle çekebilecekleri bilirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. Kullanıcılarımıza ait tüm Türk Lirası ve kripto para varlıkları güvendedir. Kapanma sürecinde kullanıcılarımız Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini güvenle transfer edebileceklerdir. Destek ekibimiz bu süreçte kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir."denildi.

İzmir merkezli Coinzo 2018 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu.

Coinzo sitesinde kullanıcıların yapması gereken işlemler şu şekilde sıralandı:

"1. www.coinzo.com‘da kayıtlı e-mail adresi ve şifresi ile giriş yapılmalı.

2. Çekim işlemleri için gerekli güvenlik prosedürü olan iki aşamalı doğrulama aktif edilmeli.

3. Kullanıcıların bakiyelerinde bulunan Türk Lirası ve kripto para varlıklarını çekmeleri.

Türk Lirası çekim işlemleri için ise kullanıcıların doğrulanmış Coinzo hesabındaki isim ve soy isim ile eşleşen bir banka hesabına çekim işlemi yapması gerekiyor.